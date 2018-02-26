Организатора международной преступной платформы "Avalanche" взят под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Октябрьский районный суд города Полтавы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток организатору международной преступной платформы, известной как “Avalanche”, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Решение об этом было объявлено сегодня, 25 февраля, судьей Октябрьского районного суда города Полтавы.
Как ранее сообщал УНН, организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфиковувала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве. Сообщается, что полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу.