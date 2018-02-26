Организатора международной преступной платформы "Avalanche" взят под стражу

Решение об этом было объявлено сегодня, 25 февраля, судьей Октябрьского районного суда города Полтавы.

Как ранее сообщал УНН, организатора международной преступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфиковувала по всему миру до полумиллиона компьютеров задержали вчера в Киеве. Сообщается, что полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу.