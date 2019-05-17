ГПУ: розслідування щодо міжнародної злочинної кібермережі Avalanche завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Розслідування діяльності міжнародної злочинної групи, яка за допомогою кібермережі Avalanche викрала 100 млн доларів у понад 40 тисяч жертв, завершено. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Сторожук напередодні взяв участь у спільній міжнародній прес-конференції правоохоронців п'яти країн: України, США, Німеччини, Болгарії, Грузії, Молдови та представників Євроюсту та Європолу (Europol), яка відбулася у нідерландському місті Гаага.
Під час прес-конференції учасники повідомили про завершення розслідування діяльності міжнародної злочинної організації, яка за допомогою кібермережі Avalanche викрала 100 млн доларів у понад 40 тисяч жертв. За їх словами, злочинці інфікували комп'ютери через шкідливі хакерські програми GozNym.
"Ці програми захоплювали банківські реквізити для доступу до банківських рахунків. Загалом від діяльності злочинців постраждало більше 40 тисяч осіб, завдані збитки оцінюються у суму близько 100 мільйонів доларів", - зазначив Сторожук.
"Це був безпрецедентний досвід проведення розслідування, особливо з точки зору транскордонного співробітництва правоохоронців з 26 країн. Наразі українські правоохоронні органи висунули підозру громадянину України К. за фактом забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою, через яку розміщувалися та розповсюджувалися GozNym, URLzone, тобто забезпечив кіберзлочинців знаряддям для вчинення банківського шахрайства, а також відмивання грошових коштів", - наголосив перший заступник Генпрокурора.
На сьогоднішній день мережа Avalanche ліквідована. По всьому світу вже затримано 11 осіб, заходи з затримання решти учасників мережі продовжуються.
Організаторів цієї злочинної групи чекає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у лютому 2018 року в Україні поліція затримала хакера - організатора міжнародної злочинної платформи Avalanche, якого розшукували в 30 країнах світу. Його арештували.