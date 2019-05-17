ГПУ: расследование по международной преступной киберсети Avalanche завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Расследование деятельности международной преступной группы, которая с помощью киберсети Avalanche похитила 100 млн долларов у более 40 тысяч жертв, завершено. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Сторожук накануне принял участие в совместной международной пресс-конференции правоохранителей пяти стран: Украины, США, Германии, Болгарии, Грузии, Молдовы и представителей Евроюста и Европола (Europol), которая состоялась в нидерландском городе Гаага.
Во время пресс-конференции участники сообщили о завершении расследования деятельности международной преступной организации, которая с помощью киберсети Avalanche похитила 100 млн долларов у более 40 тысяч жертв. По их словам, преступники инфицировали компьютеры через вредоносные хакерские программы GozNym.
"Эти программы захватывали банковские реквизиты для доступа к банковским счетам. В общем от деятельности преступников пострадали более 40 тысяч человек, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 млн долларов", - отметил Сторожук.
"Это был беспрецедентный опыт проведения расследования, особенно с точки зрения трансграничного сотрудничества правоохранителей из 26 стран. Сейчас украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение гражданину Украины К. по факту обеспечения киберпреступников безопасной инфраструктурой, через которую размещались и распространялись GozNym, URLzone, то есть обеспечил киберпреступников орудием для совершения банковского мошенничества, а также отмывания денежных средств", - отметил первый заместитель Генпрокурора.
На сегодняшний день сеть Avalanche ликвидирована. По всему миру уже задержаны 11 человек, мероприятия по задержанию остальных участников сети продолжаются.
Организаторам этой преступной группы грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в феврале 2018 года в Украине полиция задержала хакера - организатора международной преступной платформы Avalanche, которого разыскивали в 30 странах мира. Его арестовали.