"Дело 26 февраля": "суд" у Криму оставил в силе приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию стороны защиты осужденных по "делу 26 февраля" Али Асанова и Мустафы Дегерменджи и оставил в силе приговор. Об этом сообщает КрымРеалии, передает УНН.
"Суд ушел в совещательную комнату на минут 5-7 и отказал в апелляционных жалобах. Приговор остался тем же – условные сроки", – отметил адвокат Эдем Семедляев.
Желающие, которые хотели поддержать активистов, не смогли попасть на заседание суда.
"Меньше двух часов проходил процесс. Практически из слушателей никто не попал на заседание. Практически весь зал заняли неизвестные нам люди. Мы заявили ходатайство, чтобы нам дали побольше зал. Нам отказали. Мы просили организовать видеотрансляцию данного процесса. Нам отказали", – добавил адвокат.
Как сообщал УНН, Центральный районный суд Симферополя приговорил пятерых фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам лишения свободы на 3,5 - 4,5 года с испытательным сроком.
Напомним, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 г. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Эскендер Емирвалиев и Эскендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч .2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".