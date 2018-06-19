Пятерых фигурантов "дела 26 февраля" в оккупированном Крыму приговорили к условным срокам

Так, суд назначил Али Асанову 4,5 лет условно с испытательным сроком 4 года, Мустафе Дегерменджы 4,5 лет с испытательным сроком 3 года, Ескендер Кантемиров и Арсену Юнусову 4 года условно с испытательным сроком 3 года, Ескендер Емирвелиеву 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.



Как сообщал УНН, 4 июня 2018 11:00 мало состояться оглашение приговора Мустафе Дегерменджи и Али Асанову, фигурантам по "делу 26 февраля", однако суд был перенесен на 13 июня.

Напомним, в подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Ескендер Емирвалиев и Ескендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч. 2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках".