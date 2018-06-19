П'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" в окупованому Криму засудили до умовних термінів

Так, суд призначив Алі Асанову 4,5 років умовно з випробувальним терміном 4 роки, Мустафі Дегерменджи 4,5 років з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Кантемірову і Арсену Юнусову 4 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки, Ескендеру Емірвелієву 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.



Як повідомляв УНН, 4 червня 2018 року об 11:00 мало відбутися оголошення вироку Мустафі Дегерменджі і Алі Асанову, фігурантам по "справі 26 лютого", проте суд був перенесений на 13 червня.

Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч. 2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".