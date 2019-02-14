"Справа 26 лютого": "суд" у Криму залишив в силі вирок

"Суд пішов до нарадчої кімнати на хвилин 5-7 і відмовив в апеляційних скаргах. Вирок залишився тим же - умовні терміни", - зазначив адвокат Едем Семедляев.

Бажаючі, які хотіли підтримати активістів, не змогли потрапити на засідання суду.

"Менше двох годин проходив процес. Практично з слухачів ніхто не потрапив на засідання. Практично весь зал зайняли невідомі нам люди. Ми заявили клопотання, щоб нам дали побільше зал. Нам відмовили. Ми просили організувати відеотрансляцію даного процесу. Нам відмовили", - додав адвокат.

Як повідомляв УНН, Центральний районний суд Сімферополя засудив п'ятьох фігурантів "справи 26 лютого" до умовних термінів позбавлення волі на 3,5 - 4,5 роки з випробувальним терміном.

Нагадаємо, в підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 р Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеміров звинувачуються російською владою за ч .2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях".