В Симферополе пятерых крымских татар обвинили по делу "26 февраля"

Как сообщили в Центре, прокурор Иванцов пять раз зачитал один и тот же текст, меняя только фамилии подсудимых.

После оглашения обвинительного заключения Али Асанов заявил, что суть документа ему не поняла, вину он не признает и отказывается от дачи показаний в суде.

М.Дегерменджи сообщил, что ему не понятна квалификация преступления, в частности, в нарушении общественного порядка какой страны его обвиняют российские власти. Также он перечислил ряд утверждений, которые в документе указаны обобщенно и не конкретно. При этом он добавил, что такое обвинение ему уже предъявляли, но именно в силу его неконкретности, дело возвращал Верховный суд на дорасследование, после которого никакие изменения не произошли.

Остальные подсудимые признали вину частично, отрицая свое организованное участие в беспорядках.

После этого судья С.Деменок определил порядок рассмотрения доказательств, хотя адвокаты настаивали, что это недопустимо при отсутствии пострадавших.

Согласно определенному графику, до конца года планируется провести 8 заседаний в рамках судебного следствия.

До сих пор процесс затягивался, в частности, потому, что, по мнению судьи Деменока, для этого необходимо присутствие на заседании всех защитников, и каждый раз кто-то один из адвокатов появиться не мог.

Как известно, оккупационная власть обвиняет определенных крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 г. В этот день тысячи крымчан вышли на митинг к крымскому парламенту - как сторонники, так и противники территориальной целостности Украины. Трое из обвиняемых (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджи и Али Асанов) почти полтора года содержатся в СИЗО.

На одном из предыдущих заседаний судья Деменок отказал родственникам арестованных стать их общественными защитниками.

20 июля суд на закрытом заседании разделил "дело 26 февраля" на дво: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.