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В Симферополе пятерых крымских татар обвинили по делу "26 февраля"

Киев • УНН

 • 10945 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя представитель прокуратуры предъявил обвинения пятерым участникам митинга за единство Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 г. Подсудимые Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Арсен Юнусов, Эскендер Емирвалиев и Эскендер Кантемиров обвиняются российскими властями по ч .2 ст. 212 "Участие в массовых беспорядках", передает УНН со ссылкой на Центр информации по правам человека в Крыму.

В Симферополе пятерых крымских татар обвинили по делу "26 февраля"

Как сообщили в Центре, прокурор Иванцов пять раз зачитал один и тот же текст, меняя только фамилии подсудимых.

После оглашения обвинительного заключения Али Асанов заявил, что суть документа ему не поняла, вину он не признает и отказывается от дачи показаний в суде.

М.Дегерменджи сообщил, что ему не понятна квалификация преступления, в частности, в нарушении общественного порядка какой страны его обвиняют российские власти. Также он перечислил ряд утверждений, которые в документе указаны обобщенно и не конкретно. При этом он добавил, что такое обвинение ему уже предъявляли, но именно в силу его неконкретности, дело возвращал Верховный суд на дорасследование, после которого никакие изменения не произошли.

Остальные подсудимые признали вину частично, отрицая свое организованное участие в беспорядках.

После этого судья С.Деменок определил порядок рассмотрения доказательств, хотя адвокаты настаивали, что это недопустимо при отсутствии пострадавших.

Согласно определенному графику, до конца года планируется провести 8 заседаний в рамках судебного следствия.

До сих пор процесс затягивался, в частности, потому, что, по мнению судьи Деменока, для этого необходимо присутствие на заседании всех защитников, и каждый раз кто-то один из адвокатов появиться не мог.

Как известно, оккупационная власть обвиняет определенных крымскотатарских активистов в массовых беспорядках 26 февраля 2014 г. В этот день тысячи крымчан вышли на митинг к крымскому парламенту - как сторонники, так и противники территориальной целостности Украины. Трое из обвиняемых (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджи и Али Асанов) почти полтора года содержатся в СИЗО.

На одном из предыдущих заседаний судья Деменок отказал родственникам арестованных стать их общественными защитниками.

20 июля суд на закрытом заседании разделил "дело 26 февраля" на дво: отдельно - в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и отдельно - по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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