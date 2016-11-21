У Сімферополі п'ятьох кримських татар звинуватили у справі "26 лютого"

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 14976 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 116927 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 118316 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 119487 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 119323 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 124303 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 184313 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76485 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163772 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114833 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 31477 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 30393 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 40407 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 35532 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 25129 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 6856 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 26050 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 36419 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 116868 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 184284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 422 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 9326 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105771 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107590 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51505 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

У Сімферополі п'ятьох кримських татар звинуватили у справі "26 лютого"

Київ • УНН

 • 10945 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У підконтрольному Росії Центральному районному суді Сімферополя представник прокуратури пред'явив звинувачення п'ятьом учасникам мітингу за єдність України під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Підсудні Алі Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірвалієв і Ескендер Кантемиров звинувачуються російською владою за ч .2 ст. 212 "Участь у масових заворушеннях", передає УНН із посиланням на Центр інформації з прав людини в Криму.

У Сімферополі п'ятьох кримських татар звинуватили у справі "26 лютого"

Як повідомили у Центрі, прокурор Іванцов п'ять разів зачитав один і той самий текст, змінюючи тільки прізвища підсудних.

Після оголошення обвинувального висновку Алі Асанов заявив, що суть документа йому не зрозуміла, вину він не визнає і відмовляється від дачі свідчень у суді.

М.Дегерменджі повідомив, що йому не зрозуміла кваліфікація злочину, зокрема, в порушенні громадського порядку якої країни його звинувачує російська влада. Також він перерахував низку тверджень, які в документі вказані узагальнено і не конкретно. При цьому він додав, що таке звинувачення йому вже пред'являли, але саме з огляду на його неконкретність, справу повертав Верховний суд на дорозслідування, після якого ніякі зміни не відбулися.

Решта підсудних визнали провину частково, заперечуючи своє організовану участь у заворушеннях.

Після цього суддя С.Деменок визначив порядок розгляду доказів, хоча адвокати наполягали, що це неприпустимо за відсутності потерпілих.

Згідно з певним графіком, до кінця року планується провести 8 засідань у межах судового слідства.

Досі процес затягувався, зокрема, тому, що, на думку судді Деменока, для цього потрібна присутність на засіданні всіх захисників, та щоразу хтось один із адвокатів з'явитися не міг.

Як відомо, окупаційна влада звинувачує певних кримськотатарських активістів у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. У цей день тисячі кримчан вийшли на мітинг до кримського парламенту – як прихильники, так і противники територіальної цілісності України. Троє з обвинувачених (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов) майже півтора року утримуються в СІЗО.

На одному з попередніх засідань суддя Деменок відмовив родичам заарештованих стати їхніми громадськими захисниками.

20 липня суд на закритому засіданні розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13