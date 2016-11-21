У Сімферополі п'ятьох кримських татар звинуватили у справі "26 лютого"

Як повідомили у Центрі, прокурор Іванцов п'ять разів зачитав один і той самий текст, змінюючи тільки прізвища підсудних.

Після оголошення обвинувального висновку Алі Асанов заявив, що суть документа йому не зрозуміла, вину він не визнає і відмовляється від дачі свідчень у суді.

М.Дегерменджі повідомив, що йому не зрозуміла кваліфікація злочину, зокрема, в порушенні громадського порядку якої країни його звинувачує російська влада. Також він перерахував низку тверджень, які в документі вказані узагальнено і не конкретно. При цьому він додав, що таке звинувачення йому вже пред'являли, але саме з огляду на його неконкретність, справу повертав Верховний суд на дорозслідування, після якого ніякі зміни не відбулися.

Решта підсудних визнали провину частково, заперечуючи своє організовану участь у заворушеннях.

Після цього суддя С.Деменок визначив порядок розгляду доказів, хоча адвокати наполягали, що це неприпустимо за відсутності потерпілих.

Згідно з певним графіком, до кінця року планується провести 8 засідань у межах судового слідства.

Досі процес затягувався, зокрема, тому, що, на думку судді Деменока, для цього потрібна присутність на засіданні всіх захисників, та щоразу хтось один із адвокатів з'явитися не міг.

Як відомо, окупаційна влада звинувачує певних кримськотатарських активістів у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року. У цей день тисячі кримчан вийшли на мітинг до кримського парламенту – як прихильники, так і противники територіальної цілісності України. Троє з обвинувачених (Ахтем Чийгоз, Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов) майже півтора року утримуються в СІЗО.

На одному з попередніх засідань суддя Деменок відмовив родичам заарештованих стати їхніми громадськими захисниками.

20 липня суд на закритому засіданні розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.