Потребительские цены до конца года еще вырастут - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Инфляция к концу года продолжит ускоряться после роста до 3,8% в годовом измерении по итогам ноября. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, размещенном в Facebook, передает УНН.
"В ноябре инфляция существенно ускорилась. Потребительская корзина подорожала на 3,8% в годовом и на 1,3% в месячном измерении. К концу года инфляция продолжит ускоряться в результате дальнейшего оживления экономической активности и подорожания энергоносителей и войдет в целевой диапазон Национального банка 5% +/- 1 п.п.", - указали в НБУ.
Также в Нацбанке рассказали, что больше всего за год выросли административно-регулируемые цены и цены на услуги. Также ускорился рост цен на продовольственные товары, входящие в базовую инфляцию. Вернулись к росту цены на сырые продукты питания.
Топливо пока остается дешевле по сравнению с прошлым годом, несмотря на повышение мировых цен на нефть и сохранение высокого спроса со стороны населения. Также продолжают дешеветь одежда и обувь в результате существенного снижения спроса на эти категории, отметили в НБУ.
Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в ноябре в Украине выросли на 1,3% против месяца раньше и на 4,1% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%.
Напомним, в НБУ заявили, что тотальный локдаун с 8 января повлияет на инфляцию "несущественно".