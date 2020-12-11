Споживчі ціни до кінця року ще зростуть - НБУ

"У листопаді інфляція суттєво прискорилася. Споживчий кошик подорожчав на 3,8% у річному та на 1,3% у місячному вимірі. До кінця року інфляція продовжить прискорюватися внаслідок подальшого пожвавлення економічної активності і подорожчання енергоносіїв та увійде у цільовий діапазон Національного банку 5% +/-1 в.п.", - вказали у НБУ.

Також у Нацбанку розповіли, що найбільше за рік зросли адміністративно-регульовані ціни та ціни на послуги. Також прискорилося зростання цін на продовольчі товари, які входять до базової інфляції. Повернулися до зростання ціни на сирі продукти харчування.

Паливо поки що залишається дешевшим, порівняно з минулим роком, попри підвищення світових цін на нафту та збереження високого попиту з боку населення. Також продовжують дешевшати одяг і взуття внаслідок суттєвого зниження попиту на ці категорії товарів, зазначили у НБУ.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни у листопаді в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 4,1% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,8%.

Нагадаємо, у НБУ заявили, що тотальний локдаун з 8 січня вплине на інфляцію "несуттєво".