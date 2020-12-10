НБУ: тотальний локдаун з 8 січня вплине на інфляцію "несуттєво"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Анонсовані урядом карантинні обмеження у січні 2021 року "несуттєво" вплинуть на інфляцію. Про це заявив на брифінгу у четвер голова НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент УНН.

"Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за нашими оцінками, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит, і, відповідно, на інфляцію. Водночас, збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але і збереженню помірних темпів збереження інфляції надалі", - сказав Шевченко.

З його слів, Національний банк і надалі очікує помірне зростання інфляції з поверненням до кінця року у цільовий діапазон 5+/- 1%.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів щодо боротьби з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

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