Інфляція в Україні прискорилася до 3,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Споживчі ціни у листопаді в Україні зросли на 1,3% проти місяця раніше і на 4,1% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 3,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
"Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2020 році порівняно із жовтнем 2020 року становила 1,3%, з початку року – 4,1%", - йдеться у повідомленні.
Водночас інфляція у листопаді цього року проти листопада минулого року прискорилася до 3,8% (у річному вимірі), у порівнянні з 2,6% у жовтні.
Окрім того, інфляція у січні‐листопаді поточного року проти аналогічного періоду минулого року сягнула 2,5%.
Базова інфляція в листопаді 2020 року порівняно із жовтнем 2020 року становила 0,7%, з початку року – 4,2%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Мінекономіки очікує ріст інфляції на початку наступного року.