Інфляція в Україні прискорилася до 2,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Споживчі ціни у жовтні в Україні зросли на 1% проти місяця раніше і на 2,7% з початку року. У річному вимірі інфляція прискорилася до 2,6%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
"Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2020 року порівняно із вереснем 2020 року становила 1,0%, з початку року – 2,7%", - йдеться у повідомленні.
Водночас інфляція у жовтні цього року проти жовтня минулого року прискорилася до 2,6% (у річному вимірі), у порівнянні з 2,3% у вересні.
Окрім того, інфляція у січні‐жовтні поточного року проти аналогічного періоду минулого року сягнула 2,4%.
Базова інфляція у жовтні порівняно із вереснем становила 0,8%, з початку року – 3,4%.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Мінекономіки очікує ріст інфляції на початку наступного року.