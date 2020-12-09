Инфляция в Украине ускорилась до 3,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потребительские цены в ноябре в Украине выросли на 1,3% против месяца раньше и на 4,1% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
"Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 1,3%, с начала года - 4,1%", - говорится в сообщении.
В то же время инфляция в ноябре этого года по сравнению с ноябрем прошлого года ускорилась до 3,8% (в годовом измерении), по сравнению с 2,6% в октябре.
Кроме того, инфляция в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 2,5%.
Базовая инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 0,7%, с начала года - 4,2%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Минэкономики ожидает рост инфляции в начале следующего года.