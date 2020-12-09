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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66094 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88045 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113527 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148772 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197751 просмотра

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Инфляция в Украине ускорилась до 3,8%

Инфляция в Украине ускорилась до 3,8%

Киев  •  УНН

 • 14771 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Потребительские цены в ноябре в Украине выросли на 1,3% против месяца раньше и на 4,1% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 3,8%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

"Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 1,3%, с начала года - 4,1%", - говорится в сообщении.

В то же время инфляция в ноябре этого года по сравнению с ноябрем прошлого года ускорилась до 3,8% (в годовом измерении), по сравнению с 2,6% в октябре.

Кроме того, инфляция в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 2,5%.

Базовая инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составила 0,7%, с начала года - 4,2%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Минэкономики ожидает рост инфляции в начале следующего года.

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