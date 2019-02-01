Потребительские настроения украинцев растут

"Оптимизм потребителей восстановился в декабре после небольшого спада в октябре-ноябре. В наибольшей степени улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. В этих группах в декабре существенно вырос индекс ожидаемых изменений дохода в будущем и склонность к крупным покупкам. Зато пессимизм усилился в группе граждан с доходом ниже среднего", ─ комментируют аналитики GfK Ukraine.



По данным исследований, в декабре 2018 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,2, что на 2,4 п. больше, чем в ноябре.



В то же время индекс текущего положения увеличился на 2,3 п., составив 60,3. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

• индекс текущего личного материального положения составил 48,9, что на 0,9 п. выше от этого индекса в ноябре;

• индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 3,7 п. и установился на отметке 71,6.

Индекс экономических ожиданий в декабре также поднялся на 2,6 п. и составил 63,6. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

• индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился по сравнению с прошлом месяце на 3,2 п. И составил 61,8;

• индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 2,1 п. и составил 57,2;

• индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также увеличился и составил 71,7, что на 2,4 п. больше показателя ноября.



Декабрьский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 134, это ниже показателя прошлого месяца на 3,5 п. Индекс инфляционных ожиданий несколько снизился - до 186,6, что на 2,6 п. меньше прошлого месяца. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 п. - до значения 158,4.



Как сообщал УНН, НБУ прогнозирует, что рост экономики в 2019 году замедлится.