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Споживчі настрої українців зростають

Споживчі настрої українців зростають

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У грудні 2018 року споживчі настрої українців покращилися в порівнянні з листопадом. Про це свідчать дані української дослідницької компанії GfK Ukraine, передає УНН.

"Оптимізм споживачів відновився у грудні після невеликого спаду в жовтні-листопаді. Найбільшою мірою покращились споживчі настрої громадян із середнім та вище середнього рівнем доходу. У цих групах у грудні істотно зріс індекс очікуваних змін доходу в майбутньому та схильність до великих покупок. Натомість песимізм посилився у групі громадян з доходом нижче за середній", ─ коментують аналітики GfK Ukraine.

За даними досліджень, у грудні 2018 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 62,2, що на 2,4 п. більше, ніж у листопаді.

Водночас індекс поточного становища збільшився на 2,3 п., склавши 60,3. Складові цього індексу зазнали таких змін:
• індекс поточного особистого матеріального становища склав 48,9, що на 0,9 п. вище від рівня цього індексу в листопаді;
• індекс доцільності великих покупок збільшився на 3,7 п. та встановився на позначці 71,6.
Індекс економічних очікувань в грудні також піднявся на 2,6 п. та склав 63,6. Динаміка складових цього індексу виглядає так:
• індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився порівняно до минулого місяця на 3,2 п. і склав 61,8;
• індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року зріс на 2,1 п. та склав 57,2;
• індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років також збільшився та становив 71,7, що на 2,4 п. більше за показник листопада.

Грудневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття склав 134, це нижче за показник минулого місяця на 3,5 п. Індекс інфляційних очікувань дещо знизився – до 186,6, що на 2,6 п. менше за минулий місяць. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців дещо покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 1,2 п. – до значення 158,4.

Як повідомляв УНН, НБУ спрогнозував, що зростання економіки у 2019 році уповільниться.

Українські Національні Новини

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