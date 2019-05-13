Потребителей хотят заставить платить за некачественную продукцию

Речь идет о законопроекте № 10222 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения конкурентоспособности украинских производителей и усиление защиты прав потребителей"

Документом, среди прочего, предлагается:

- создать открытый реестр опасной продукции;

- увеличить штрафы за продажу некачественной продукции. Так, за введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск для здоровья, предлагается установить штраф в размере шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (102 тыс. грн), а за повторное (в течение периода от года до трех) совершение такого же нарушения, за которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (340 тыс. грн);

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Кроме того, законопроектом предлагается, чтобы:

- непродовольственные употребленные товары имели не менее 1 года гарантии (техника, ювелирные изделия и т.п.);

- проверки по жалобам потребителей происходили только после официального подтверждения, что продукция опасна. Для этого нужно предоставить документы из лаборатории или больницы;

- о проведении проверки предприятие предупреждать за 10 дней.

В документе, по меньшей мере, две противоречивые нормы, считает заместитель председателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

"То, что вводится гарантийный срок на бывшие в употреблении товары - это плюс. Но большим минусом является то, что жалоба потребителя должна быть обоснована экспертизой, выводами медицинских работников. Когда это отравление - я согласна с тем, что должно быть медицинское заключение, что отравление произошло в результате употребления того или иного пищевого продукта. Но сегодня на полках у нас есть фальсифицированные товары, те товары, которые стоят меньше цены себестоимости. В таком случае мы сознательно понимаем, что товар не является качественным, а сделать его экспертизу - это очень ценные вещи. Потому что если это, например, молочная продукция - экспертиза стоит от 1 тыс. грн", - заявила эксперт в эфире одного из интернет-каналов.

Второй момент, который по мнению Котеховой нужно отменить - это обязательное предупреждение о проверке за 10 дней.

"В связи с тем, что у нас в последние годы уменьшается давление на бизнес, бизнес так обнаглел, что уже некому защищать потребителей ... Прийти на проверку - предупреждение за 10 дней. Прийти на внеплановую проверку по жалобе потребителя - потребителю необходимо предоставить столько документов, что пока человек их все соберет, в магазине уже не будет того товара или продавца", - пояснила она.

Напомним, фальсификат сливочного масла на украинском рынке составляет около 60%. Это означает, что в каждой второй пачке продукта животные жиры заменены на растительные, о чем потребителя этикетка товара, как правило, не информирует.

Также, более 60% сгущенного молока в Украине - тоже является фальсификатом. А сыр в нашей стране, говорят эксперты, фальсифицированн на 75%.

По словам депутата Сергея Тригубенко, для фальсификата молочной продукции, как правило, используется пальмовое масло. А показатели импорта этой продукции в Украине последние несколько лет растут рекордными темпами.

По мнению эксперта Алексея Дорошенко, в целом, в Украине поддельный каждый второй продукт.