Потребителей хотят заставить платить за некачественную продукцию

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52596 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79320 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95569 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101324 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124799 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 24815 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 30378 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 19931 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 26056 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 42422 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100651 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 124799 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150384 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162382 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 52596 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 44004 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 66385 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 94733 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 95120 просмотра
Актуальное
Потребителей хотят заставить платить за некачественную продукцию

Потребителей хотят заставить платить за некачественную продукцию

Киев  •  УНН

 • 12713 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект, направленный на усиление защиты прав потребителей путем усиления ответственности продавцов за отпуск некачественной продукции, передает УНН.

Речь идет о законопроекте № 10222 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения конкурентоспособности украинских производителей и усиление защиты прав потребителей"

Документом, среди прочего, предлагается:

- создать открытый реестр опасной продукции;

- увеличить штрафы за продажу некачественной продукции. Так, за введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск для здоровья, предлагается установить штраф в размере шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (102 тыс. грн), а за повторное (в течение периода от года до трех) совершение такого же нарушения, за которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере двадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (340 тыс. грн);

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал о доле теневого молочного рынка в Украине

Кроме того, законопроектом предлагается, чтобы:

- непродовольственные употребленные товары имели не менее 1 года гарантии (техника, ювелирные изделия и т.п.);

- проверки по жалобам потребителей происходили только после официального подтверждения, что продукция опасна. Для этого нужно предоставить документы из лаборатории или больницы;

- о проведении проверки предприятие предупреждать за 10 дней.

В документе, по меньшей мере, две противоречивые нормы, считает заместитель председателя ОО "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

"То, что вводится гарантийный срок на бывшие в употреблении товары - это плюс. Но большим минусом является то, что жалоба потребителя должна быть обоснована экспертизой, выводами медицинских работников. Когда это отравление - я согласна с тем, что должно быть медицинское заключение, что отравление произошло в результате употребления того или иного пищевого продукта. Но сегодня на полках у нас есть фальсифицированные товары, те товары, которые стоят меньше цены себестоимости. В таком случае мы сознательно понимаем, что товар не является качественным, а сделать его экспертизу - это очень ценные вещи. Потому что если это, например, молочная продукция - экспертиза стоит от 1 тыс. грн", - заявила эксперт в эфире одного из интернет-каналов.

Второй момент, который по мнению Котеховой нужно отменить - это обязательное предупреждение о проверке за 10 дней.

"В связи с тем, что у нас в последние годы уменьшается давление на бизнес, бизнес так обнаглел, что уже некому защищать потребителей ... Прийти на проверку - предупреждение за 10 дней. Прийти на внеплановую проверку по жалобе потребителя - потребителю необходимо предоставить столько документов, что пока человек их все соберет, в магазине уже не будет того товара или продавца", - пояснила она.

Напомним, фальсификат сливочного масла на украинском рынке составляет около 60%. Это означает, что в каждой второй пачке продукта животные жиры заменены на растительные, о чем потребителя этикетка товара, как правило, не информирует.

Также, более 60% сгущенного молока в Украине - тоже является фальсификатом. А сыр в нашей стране, говорят эксперты, фальсифицированн на 75%.

По словам депутата Сергея Тригубенко, для фальсификата молочной продукции, как правило, используется пальмовое масло. А показатели импорта этой продукции в Украине последние несколько лет растут рекордными темпами.

По мнению эксперта Алексея Дорошенко, в целом, в Украине поддельный каждый второй продукт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы