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Споживачів хочуть змусити платити за неякісну продукцію

Споживачів хочуть змусити платити за неякісну продукцію

Київ • УНН

 • 12714 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Народні депутати України зареєстрували законопроект, спрямований на посилення захисту прав споживачів шляхом посилення відповідальності продавців за відпуск неякісної продукції, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про законопроект № 10222 “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів”

Документом, серед іншого, пропонується:

— створити відкритий реєстр небезпечної продукції;

— збільшити штрафи за продаж неякісної продукції. Так, за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик для здоров’я, пропонується встановити штраф у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102 тис. грн), а за повторне (протягом періоду від року до трьох) вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, — у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 тис. грн);

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Крім того, законопроектом пропонується, аби:

— непродовольчі вживані товари мали не менше 1 року гарантії (техніка, ювелірні вироби тощо);

— перевірки за скаргами споживачів відбувалися тільки після офіційного підтвердження, що продукція є небезпечною. Для цього потрібно надати документи з лабораторії або лікарні;

— про проведення перевірки підприємство попереджатимуть за 10 днів.

У документі є, щонайменше, дві суперечливі норми, вважає заступник голови ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів” Ольга Котехова.

“Те, що вводиться гарантійний термін на вживані товари — це плюс. Але великим мінусом є те, що скарга споживача повинна бути обґрунтована експертизою, висновками медичних працівників. Коли це отруєння — я згодна з тим, що повинно бути медичне заключення, що отруєння сталося внаслідок вживання того чи іншого харчового продукту. Але сьогодні на полицях у нас є фальсифіковані товари, ті товари, які коштують менше ціни собівартості. У такому випадку ми свідомо розуміємо, що товар не є якісним, а зробити його експертизу — це дуже коштовні речі. Бо якщо це, наприклад, молочна продукція — експертиза коштує від 1 тис. грн”, - заявила експерт в ефірі одного із інтернет-каналів.

Другий момент, який на думку Котехової потрібно скасувати — це обов’язкове попередження про перевірку за 10 днів.

“У зв’язку з тим, що у нас останніми роками зменшується тиск на бізнес, бізнес так знахабнів, що вже нікому захищати споживачів... Прийти на перевірку — попередження за 10 днів. Прийти на позапланову перевірку за скаргою споживача — споживачеві потрібно надати стільки документів, що поки людина їх усі збере, в магазині вже не буде того товару чи продавця”, — пояснила вона.

Нагадаємо, фальсифікат вершкового масла на українському ринку становить близько 60%. Це означає, що в кожній другій пачці продукту тваринні жири замінені на рослинні, про що споживача етикетка товару, як правило, не інформує.

Також, понад 60% згущеного молока в Україні — теж є фальсифікатом. А сир в нашій країні, кажуть експерти, фальсифікований на 75%. 

За словами депутата Сергія Тригубенка, для фальсифікату молочної продукції, як правило, використовується пальмова олія. А показники імпорту цієї продукції в Україну останні кілька років ростуть рекордними темпами. 

За думку експерта Олексія Дорошенка, в цілому, в Україні підроблений кожен другий продукт. 

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