Споживачів хочуть змусити платити за неякісну продукцію

Йдеться, зокрема, про законопроект № 10222 “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення конкурентоспроможності українських виробників та посилення захисту прав споживачів”

Документом, серед іншого, пропонується:

— створити відкритий реєстр небезпечної продукції;

— збільшити штрафи за продаж неякісної продукції. Так, за введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик для здоров’я, пропонується встановити штраф у розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102 тис. грн), а за повторне (протягом періоду від року до трьох) вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, — у розмірі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 тис. грн);

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів про частку тіньового молочного ринку в Україні

Крім того, законопроектом пропонується, аби:

— непродовольчі вживані товари мали не менше 1 року гарантії (техніка, ювелірні вироби тощо);

— перевірки за скаргами споживачів відбувалися тільки після офіційного підтвердження, що продукція є небезпечною. Для цього потрібно надати документи з лабораторії або лікарні;

— про проведення перевірки підприємство попереджатимуть за 10 днів.

У документі є, щонайменше, дві суперечливі норми, вважає заступник голови ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів” Ольга Котехова.

“Те, що вводиться гарантійний термін на вживані товари — це плюс. Але великим мінусом є те, що скарга споживача повинна бути обґрунтована експертизою, висновками медичних працівників. Коли це отруєння — я згодна з тим, що повинно бути медичне заключення, що отруєння сталося внаслідок вживання того чи іншого харчового продукту. Але сьогодні на полицях у нас є фальсифіковані товари, ті товари, які коштують менше ціни собівартості. У такому випадку ми свідомо розуміємо, що товар не є якісним, а зробити його експертизу — це дуже коштовні речі. Бо якщо це, наприклад, молочна продукція — експертиза коштує від 1 тис. грн”, - заявила експерт в ефірі одного із інтернет-каналів.

Другий момент, який на думку Котехової потрібно скасувати — це обов’язкове попередження про перевірку за 10 днів.

“У зв’язку з тим, що у нас останніми роками зменшується тиск на бізнес, бізнес так знахабнів, що вже нікому захищати споживачів... Прийти на перевірку — попередження за 10 днів. Прийти на позапланову перевірку за скаргою споживача — споживачеві потрібно надати стільки документів, що поки людина їх усі збере, в магазині вже не буде того товару чи продавця”, — пояснила вона.

Нагадаємо, фальсифікат вершкового масла на українському ринку становить близько 60%. Це означає, що в кожній другій пачці продукту тваринні жири замінені на рослинні, про що споживача етикетка товару, як правило, не інформує.

Також, понад 60% згущеного молока в Україні — теж є фальсифікатом. А сир в нашій країні, кажуть експерти, фальсифікований на 75%.

За словами депутата Сергія Тригубенка, для фальсифікату молочної продукції, як правило, використовується пальмова олія. А показники імпорту цієї продукції в Україну останні кілька років ростуть рекордними темпами.

За думку експерта Олексія Дорошенка, в цілому, в Україні підроблений кожен другий продукт.