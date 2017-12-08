Наблюдатели ОБСЕ в сутки зафиксировали почти 370 взрывов в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 366 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 5 декабря с 19:30 6 декабря. Об этом говорится в отчете миссии от 7 декабря, сообщает УНН.
"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе почти 300 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда, среди прочего, было зафиксировано около 760 взрывов", - сообщили в ОБСЕ.
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"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 66 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 600 взрывов)", - говорится в отчете.
"В сопровождении офицеров Российской Федерации при Общем центре по контролю и координации (ОЦКК) команда Миссии зафиксировала места огневого поражения в жилых районах подконтрольного" ДНР "г. Докучаевск", - также отметили наблюдатели.