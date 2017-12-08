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Спостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували майже 370 вибухів у зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 366 вибухів у зоні АТО за період з 19:30 5 грудня з 19:30 6 грудня. Про це йдеться у звіті місії від 7 грудня, повідомляє УНН.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів", - повідомили в ОБСЄ.

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"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у тому числі 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 600 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У супроводі офіцерів Російської Федерації при Загальному центрі з контролю і координації (ОЦКК) команда Місії зафіксувала місця вогневого ураження в житлових районах підконтрольного "ДНР" м. Докучаєвськ", - також зазначили спостерігачі.

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