Соединенные Штаты признали AliExpress пиратским рынком
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Соединенные Штаты признали сайт AliExpress и мессенджер WeChat пиратскими. Недавно офис Торгового представительства США внес их в список онлайн - и офлайн пиратских рынков, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Отмечается, что на платформе AliExpress Alibaba Group Holding Ltd. наблюдают увеличение количества товаров-подделок, продающихся под видом оригинала. Платформа для обмена сообщениями WeChat тоже способствует существенному подлогу и распространению товарных знаков, говорят в США
В Китае на брифинге глава МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что такой шаг США является политизированным и призвали создать справедливые и недискриминационные условия.
В Alibaba Group Holding Ltd. Признают, что имеют проблемы защиты интеллектуальной собственности и ожидают продолжения работы с правительствами.
Владельцы WeChat заявили, что категорически не согласны с решением США.
Как ранее сообщал УНН, регулятор Китая оштрафовал Alibaba на 2,78 млрд долларов.