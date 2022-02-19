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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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Сполучені Штати визнали AliExpress піратським ринком

Сполучені Штати визнали AliExpress піратським ринком

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сполучені Штати визнали сайт AliExpress та мессенджер WeChat піратськими. Нещодавно офіс торговельного представництва США вніс їх у список онлайн- та офлайн піратських ринків, пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Зазначається, що на платформі AliExpress Alibaba Group Holding Ltd. спостерігають збільшення кількості товарів-підробок, що продаються під виглядом оригіналу. Платформа для обміну повідомленнями WeChat теж сприяє суттєвому підробленню та поширенню товарних знаків, кажуть в США

У Китаї на брифінгу голова МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що такий крок США є політизованим та закликали створити справедливі та недискримінаційні умови.

В Alibaba Group Holding Ltd. визнають, що мають проблеми захисту інтелектуальної власності та очікують на продовження роботи з урядами.

Власники WeChat заявили, що категорично не згодні з рішенням США.

Як раніше повідомляв УНН, регулятор Китаю оштрафував Alibaba на 2,78 млрд доларів.

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