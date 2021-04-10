Регулятор Китаю оштрафував Alibaba на 2,78 млрд доларів

Цитата

“Було прийнято рішення оштрафувати Alibaba в зв’язку з порушенням закону про монополію. Ця компанія повинна припинити порушувати національне законодавство, розмір штрафу складе 4% від обсягу її продажів в 2019 році на території Китаю, який склав 455,71 млрд юанів (69,67 млрд за поточним курсом). Таким чином, Alibaba повинна виплатити 18,22 млрд юанів (2,78 млрд)”, — йдеться в ньому.

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Як уточнюється в документі, розслідування підтвердило, що Alibaba проводила політику, примушуючи споживача користуватися своїми послугами “без права вибору”. “Це негативно відбилося на конкурентному середовищі китайського ринку електронної комерції”, — наголошується в ньому.

Згідно з документом, рішення про штраф “прийнято на підставі реальних фактів і наявних доказів” і “дозволить захистити законні права споживачів”.

Нагадаємо

Китай став першою країною в світі, де кількість доларових мільярдерів перевищила тисячу осіб, при цьому засновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма втратив статус найбагатшої людини КНР і вибув з трійки лідерів.