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Регулятор Китая оштрафовал Alibaba на 2,78 млрд долларов

Регулятор Китая оштрафовал Alibaba на 2,78 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 25665 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Государственное управление по контролю за рынком КНР в субботу объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора, передает УНН.

Цитата

“Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд )”, - говорится в нем.

Детали

Как уточняется в документе, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, заставляя потребителя пользоваться своими услугами “без права выбора”. “Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции”, — отмечается в нем.

Согласно документу, решение о штрафе “принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств” и “позволит защитить законные права потребителей”.

Напомним

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек, при этом основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма потерял статус самого богатого человека КНР и выбыл из тройки лидеров.

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