Попавшемуся на взятке чиновнику ГФС увеличили залог до миллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила размер залога в сумме 1 051 000 гривен начальнику следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области, который погорел на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
"Сегодня, 23 апреля, Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 9 апреля о применении меры пресечения в виде залога в отношении подозреваемого - начальника следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киевской области. По результатам судебного заседания суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и определил подозреваемому залог в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в сумме 1 051 000 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС ранее применил в отношении уличенного на взятке руководителя следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей меру пресечения в виде залога в более 250 тысяч гривен. Адвоката суд отправил под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет.