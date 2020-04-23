Спійманому на хабарі посадовцю ДФС збільшили заставу до мільйона гривень

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила розмір застави у сумі 1 051 000 гривень начальнику слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області, який погорів на хабарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні, 23 квітня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчої судді ВАКС від 9 квітня про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного - начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області. За результатами судового засідання суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та визначив підозрюваному заставу у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 1 051 000 гривень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, ВАКС раніше застосував до викритого на хабарі керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави у понад 250 тисяч гривень. Адвоката суд відправив під цілодобовий домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. 

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