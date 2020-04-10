ВАКС визначив посадовцю ДФС заставу у понад 250 тис. грн

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до викритого на хабарі керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави у понад 250 тисяч гривень. Адвоката суд відправив під цілодобовий домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.