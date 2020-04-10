ВАКС визначив посадовцю ДФС заставу у понад 250 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд застосував до викритого на хабарі керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей запобіжний захід у вигляді застави у понад 250 тисяч гривень. Адвоката суд відправив під цілодобовий домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до підозрюваного посадовця ДФС запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 252 240 гривень",- йдеться в повідомленні.
Також на підозрюваного покладено низку процесуальних обов’язків, а саме прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі; здати органам міграційної служби України паспорт для виїзду за кордон.
"Клопотання про обрання запобіжного заходу адвокату слідчий суддя задовольнив в повному обсязі та застосував до нього цілодобовий домашній арешт. Також суд зобов’язав вказаного підозрюваного носити електронний засіб контролю",- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що строк дії обов’язків 2 місяці.
Нагадаємо, керівнику слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру.
Як повідомлялося, посадовець ДФС вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. дол. США від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
7 квітня 2020 року фіскала та посередника викрито одразу після передачі їм вищевказаних коштів в рамках спільної операції САП, НАБУ та ГУ внутрішньої безпеки ДФС України.