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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 51847 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ВАКС определил чиновнику ГФС залог в свыше 250 тыс. грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к уличенному во взятке руководителю следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей меру пресечения в виде залога в более 250 000 гривен. Адвоката суд отправил под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к подозреваемому чиновнику ГФС меру пресечения в виде залога в размере 252 240 гривен", - говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно прибывать к детективу, прокурору и в суда по первому вызову; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу; сдать органам миграционной службы Украины паспорт для выезда за границу.

"Ходатайство об избрании меры пресечения адвокату следственный судья удовлетворил в полном объеме и применил к нему круглосуточный домашний арест. Также суд обязал указанного подозреваемого носить электронное средство контроля", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что срок действия обязанностей - 2 месяца.

Напомним, руководителю следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщили о подозрении.

Как сообщалось, чиновник ГФС требовал и получил через адвоката-посредника неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. США от основателя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

7 апреля 2020 года фискала и посредника разоблачили сразу после передачи им вышеуказанных средств в рамках совместной операции САП, НАБУ и ГУ внутренней безопасности ГФС Украины.

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