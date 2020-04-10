ВАКС определил чиновнику ГФС залог в свыше 250 тыс. грн

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд применил к уличенному во взятке руководителю следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей меру пресечения в виде залога в более 250 000 гривен. Адвоката суд отправил под круглосуточный домашний арест и обязал носить электронный браслет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.