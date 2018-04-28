Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

Ежегодное послание соучредителей Google, которое на этот раз написал Брин, в этот раз было посвящено технологии искусственного интеллекта, работу над которой ведет американская компания. В послании Брин заявил, что считает одним из самых значительных событий в своей жизни тот факт, что участвует в зарождении искусственного разума. В письме он перечислил медицину, автомобилестроение и другие области, где может быть применена эта технология.

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Однако при этом он признал, что при всех положительных моментах развитие искусственного интеллекта имеет и свои минусы. “Столь мощные инструменты обязывают нас ставить всё новые вопросы и быть более ответственными”, — заявил Брин. По его словам, технология позволит изменить природу многих современных профессий, но в то же время она может быть использована для манипулирования людьми.

“Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с обществом”, — написал предприниматель в открытом корпоративном письме отметив, что “опасения варьируются от страхов перед описанным в научной фантастике к вполне обычным вопросам относительно правильности использования самоуправляющихся автомобилей”, — написал Брин.

Однако в конце письма соучредитель Google не стал сгущать краски. “Я ожидаю, что технология машинного обучения продолжит стремительно развиваться, а наш холдинг останется лидером как в ее развитии, так и в обсуждении связанных этических норм”.

Напомним, изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Маск назвал искусственный интеллект опаснее ядерное оружие.