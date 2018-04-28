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Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Соучредитель компании Google Сергей Брин считает, что развитие искусственного интеллекта принесет людям новые возможности. Вместе с тем, к технологии необходимо относиться очень ответственно, поскольку все риски пока не просчитаны, передает УНН со ссылкой на издание Wired.

Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта

Ежегодное послание соучредителей Google, которое на этот раз написал Брин, в этот раз было посвящено технологии искусственного интеллекта, работу над которой ведет американская компания. В послании Брин заявил, что считает одним из самых значительных событий в своей жизни тот факт, что участвует в зарождении искусственного разума. В письме он перечислил медицину, автомобилестроение и другие области, где может быть применена эта технология.

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Однако при этом он признал, что при всех положительных моментах развитие искусственного интеллекта имеет и свои минусы. “Столь мощные инструменты обязывают нас ставить всё новые вопросы и быть более ответственными”, — заявил Брин. По его словам, технология позволит изменить природу многих современных профессий, но в то же время она может быть использована для манипулирования людьми.

“Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с обществом”, — написал предприниматель в открытом корпоративном письме отметив, что “опасения варьируются от страхов перед описанным в научной фантастике к вполне обычным вопросам относительно правильности использования самоуправляющихся автомобилей”, — написал Брин.

Однако в конце письма соучредитель Google не стал сгущать краски. “Я ожидаю, что технология машинного обучения продолжит стремительно развиваться, а наш холдинг останется лидером как в ее развитии, так и в обсуждении связанных этических норм”.

Напомним, изобретатель и основатель компаний SpaceX и Tesla Маск назвал искусственный интеллект опаснее ядерное оружие.

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