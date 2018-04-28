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Співзасновник Google розповів про загрози штучного інтелекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співзасновник компанії Google Сергій Брін  вважає, що розвиток штучного інтелекту принесе людям нові можливості. Разом із тим до технології необхідно ставитися дуже відповідально, адже всі ризики поки не прораховані, передає УНН з посиланням на видання Wired. 

Співзасновник Google розповів про загрози штучного інтелекту

Щорічне послання співзасновників Google, яке на цей раз написав Брін, у цей раз було присвячено технології штучного інтелекту, роботу над якою веде американська компанія. У посланні Брін заявив, що вважає одним з найбільш значних подій у своєму житті той факт, що бере участь в зародженні штучного розуму. У листі він перерахував медицину, автомобілебудування та інші області, де може бути застосована ця технологія.

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Однак при цьому він визнав, що при всіх позитивних моментах розвиток штучного інтелекту має і свої мінуси. “Настільки потужні інструменти зобов’язують нас ставити все нові питання і бути більш відповідальними”, — заявив Брін. За його словами, технологія дозволить змінити природу багатьох сучасних професій, але в той же час вона може бути використана для маніпулювання людьми.

“Ми живемо в епоху великого натхнення і перспектив, але разом з цими можливостями з’являється необхідність у колосальної передбачливості і відповідальності, оскільки технології глибоко і безповоротно переплетені з нашим суспільством”, — написав підприємець у відкритому корпоративному листі зазначивши, що “побоювання варіюються від страхів перед описаним у науковій фантастиці до цілком звичайних питань з приводу правильності використання самоврядних автомобілів”, — написав Брін.

Однак у кінці листа співзасновник Google не став згущувати фарби. "Я чекаю, що технологія машинного навчання продовжить стрімко розвиватися, а наш холдинг залишиться лідером як в її розвитку, так і в обговоренні пов’язаних етичних норм.

Нагадаємо, винахідник і засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю.

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