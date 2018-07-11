Сотрудников Верховного суда Украины не пускают на работу

"Нам ничего не было известно - сегодня мы приходим, а наших сотрудников не допускают. Все входы закрыты, кроме одного. Стоит лицо, которое себя объявила ликвидатором, действия которой мы обжалуем, поскольку ликвидационная комиссия в Верховном суде не создана. Этот человек подделал штамп, печать, письмо и направил его в Единый реестр. Мы эти действия обжаловали. И сейчас, насколько мы поняли, он поувольнял наших сотрудников. То есть, не имея никакого отношения к Верховному суду, сегодня или когда - неизвестно, внесли изменения в инструкции и не пускают наших работников к рабочему месту. В принципе идет речь о захвате Конституционного органа - Верховного суда Украины", - сказал Гуменюк, добавив, что отдельных работников пускали выборочно, полицию вызвали дважды, но по состоянию на 11:30 она не приехала.

Также Гуменюк подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ни одного распорядительного акта или закона, по которым было бы возможно ликвидировать Верховный суд Украины.

Напомним, судьи Верховного суда Украины считают незаконным решение о ликвидации учреждения как юридического органа.

Как сообщал УНН, новый Верховный суд начал свою работу 15 декабря 2017 года.

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская отрицает существование в Украине двух верховных судов.