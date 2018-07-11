Співробітників Верховного суду України не пускають на роботу

“Нам нічого не було відомо — сьогодні ми приходимо, а наших працівників не допускають. Всі входи зачинені, крім одного. Стоїть особа, яка себе оголосила ліквідатором, дії якої ми оскаржуємо, оскільки ліквідаційна комісія у Верховному суді не створена. Ця людина підробила штамп, печатку, лист і направила його в Єдиний реєстр. Ми ці дії оскаржили. І зараз, наскільки ми зрозуміли, він позвільняв наших працівників. Тобто, не маючи ніякого відношення до Верховного суду і сьогодні чи коли — не відомо, внесли зміни до інструкції і не пускають наших працівників до робочого місця. В принципі іде мова про захоплення Конституційного органу — Верховного суду України”, — сказав Гуменюк, додавши, що окремих працівників пускали вибірково, поліцію викликали двічі, але станом на 11:30 вона не приїхала.

Також Гуменюк підкреслив, що на сьогоднішній день не існує жодного розпорядчого акту або закону, за якими було би можливо ліквідувати Верховний суд України.

Нагадаємо, судді Верховного суду України вважають незаконним рішення про ліквідацію установи як юридичного органу.

Як повідомляв УНН, новий Верховний суд розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська заперечує існування в Україні двох верховних судів.