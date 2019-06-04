Сотрудники полиции Киевской области перечислят семье 5-летнего Кирилла свой однодневный заработок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Сотрудниками управления Национальной полиции Украины в Киевской области принято решение перечислить семье убитого 5-летнего Кирилла Тлявова свой однодневный заработок. Об этом сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев во время встречи с мамой и бабушкой мальчика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Глава НПУ Сергей Князев сообщил, что сотрудниками управления НПУ в Киевской области принято решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок.
"Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, Аваков и Князев встретились с семьей убитого 5-летнего Кирилла.
Напомним, в больнице умер 5-летний мальчик Кирилл, стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления.
На Киевщине ребенок получил ранения головы вследствие случайного выстрела.
Впоследствии стало известно, что стрелять в ребенка могли полицейские.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время играл маленький мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу, где пострадавший впоследствии скончался.