Співробітники поліції Київщини перерахують родині 5-річного Кирила свій одноденний заробіток
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Співробітниками управління Національної поліції України в Київській області прийнято рішення перерахувати сім'ї убитого 5-річного Кирила Тлявова свій одноденний заробіток. Про це повідомив керівник Нацполіції Сергій Князєв під час зустрічі з мамою і бабусею хлопчика, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Глава НПУ Сергій Князєв повідомив, що співробітниками управління НПУ в Київській області прийнято рішення перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.
"Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика", - йдеться у повідомленні прес-служби.
Як повідомляв УНН, Аваков та Князєв зустрілися з родиною убитого 5-річного Кирила.
Нагадаємо, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінили підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.
На Київщині дитина отримала поранення голови унаслідок випадкового пострілу.
Згодом стало відомо, що стріляти в дитину могли поліцейські.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітній хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці, де постраждалий згодом помер.