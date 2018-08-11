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Сотрудник аэропорта Сиэтла, который угнал самолет - прошел все проверки безопасности

Киев • УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Работник авиакомпании Horizon Air, угнавший самолет в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон), прошел все проверки безопасности и имел разрешение находиться рядом с воздушным судном. Об этом в субботу сообщил на пресс-конференции Брэд Тильден, гендиректор компании Alaska Air Group, которой принадлежит авиаперевозчик, информирует УНН.

Сотрудник аэропорта Сиэтла, который угнал самолет - прошел все проверки безопасности

Он подтвердил, что 29-летний угонщик входил в состав наземного персонала Horizon Air, который отвечает в том числе за буксировку самолетов и транспортировку багажа. По словам Тильдена, мужчина прошел необходимые проверки безопасности, “обладал всеми разрешениями и имел законный доступ к зоне”, где произошел инцидент. Таким образом, как он отметил, протоколы безопасности нарушены не были.

“Это их работа — находиться рядом с этими самолетами”, — сказал Тильден, слова которого приводит местная газета The News Tribune. Он пояснил, что сотрудники наземной службы имеют право также заходить внутрь самолетов. В свою очередь выступавший вместе с ним гендиректор Horizon Air Гэри Бек сказал, что угонщик, по сведениям авиакомпании, не обладал лицензией пилота и не имел права управлять самолетом.

Как сообщал УНН, угнанный самолет разбился в США.

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