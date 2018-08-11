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Співробітник аеропорту Сіетла, який викрав літак - пройшов всі перевірки безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Працівник авіакомпанії Horizon Air, який викрав літак в аеропорту Сіетла (штат Вашингтон), пройшов всі перевірки безпеки і мав дозвіл перебувати поруч з повітряним судном. Про це в суботу повідомив на прес-конференції Бред Тільден, гендиректор компанії Alaska Air Group, якій належить авіаперевізник, інформує УНН.

Співробітник аеропорту Сіетла, який викрав літак - пройшов всі перевірки безпеки

Він підтвердив, що 29-річний викрадач входив до складу наземного персоналу Horizon Air, який відповідає в тому числі за буксирування літаків і транспортування багажу. За словами Тільдена, чоловік пройшов необхідні перевірки безпеки, “володів усіма дозволами і мав законний доступ до зони”, де стався інцидент. Таким чином, як він зазначив, протоколи безпеки порушені не були.

“Це їхня робота — перебувати поруч з цими літаками”, — сказав Тільден, слова якого наводить місцева газета The News Tribune. Він пояснив, що співробітники наземної служби мають право також заходити всередину літаків. У свою чергу виступав разом з ним гендиректор Horizon Air Гері Бек сказав, що викрадач, за відомостями авіакомпанії, не володів ліцензією пілота і не мав права керувати літаком.

Як повідомляв УНН, викрадений літак розбився у США.

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