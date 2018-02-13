Содружество наций тайно обсуждает кандидатуру преемника Елизаветы II

Содружество наций - это межправительственная организация, в которую входят бывшие британские колонии и ряд других государств. После смерти главы страны Содружества будут вынуждены принять решение о том, как будет осуществляться управление организацией. Пока нет установленного и закрепленного в документах или на практике процесса назначения главы Содружества.

В издании отметили, что пост главы Содружества не является титулом и не может быть передан по наследству, поэтому он не перейдет автоматически принц Уэльскому после смерти королевы.

Сообщается, что для рассмотрения вопроса об управлении Содружеством была сформирована "группа высокого уровня".

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Позже должна состояться официальная встреча членов этой группы, тема которой заявлена ​​как "обсуждение вопросов управления организацией".

По словам источника BBC, на встрече группы, которая пройдет в Лондоне, будет в частности обсуждаться вопрос об управлении организацией и назначения нового главы Содружества в случае смерти королевы.

Результаты обсуждения будут представлены на встрече глав правительств Содружества наций, которая состоится в апреле этого года в Лондоне.

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Еще один источник BBC сообщил, что вопрос передачи полномочий будет обсуждаться на неофициальных встречах саммита лидеров Содружества наций. Скорее всего, обсуждение состоится во время заключительной части саммита в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II была названа головой Содружества наций во время своей коронации в 1953 году. На тот момент она формально была главой семи государств из восьми, которые входили в Содружество.