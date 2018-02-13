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Співдружність націй таємно обговорює кандидатуру наступника Єлизавети II

Співдружність націй таємно обговорює кандидатуру наступника Єлизавети II

Київ • УНН

 • 14823 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Співдружність націй таємно почала процес розгляду питання про передачу повноважень глави організації. На даний момент Співдружність очолює королева Єлизавета II, якій у квітні виповнюється 92 роки, передає УНН з посиланням на BBC.

Співдружність націй – це міжурядова організація, до якої входять колишні британські колонії і низка інших держав. Після смерті глави країни Співдружності будуть змушені ухвалити рішення про те, як буде здійснюватися управління організацією. Наразі немає встановленого і закріпленого в документах або на практиці процесу призначення глави Співдружності.

У виданні зазначили, що пост глави Співдружності не є титулом і не може бути переданим у спадок, тому він не перейде автоматично принцу Уельському після смерті королеви.

Повідомляється, що для розгляду питання про управління Співдружністю була сформована "група високого рівня".

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Пізніше має відбутися офіційна зустріч членів цієї групи, тема якої заявлена як "обговорення питань управління організацією".

За словами джерела BBC, на зустрічі групи, яка пройде в Лондоні, буде зокрема обговорюватись питання про управління організацією та призначення нового глави Співдружності в разі смерті королеви.

Результати обговорення будуть представлені на зустрічі глав урядів Співдружності націй, яка відбудеться у квітні цього року в Лондоні.

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Ще одне джерело BBC повідомило, що питання передачі повноважень буде обговорюватися на неофіційних зустрічах саміту лідерів Співдружності націй. Швидше за все, обговорення відбудеться під час заключної частини саміту в Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II була названа головою Співдружності націй під час своєї коронації в 1953 році. На той момент вона формально була главою семи держав з восьми, які входили в Співдружність.

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