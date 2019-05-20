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Спор за Medoff: киприоты пытались присвоить столичную фирму — проиграли

Киев  •  УНН

 • 9790 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Компания "И-Би-Си Беверидж Кампани Лимитед", которая зарегистрирована на Кипре и с недавних пор называет себя правообладателем украинской водки Medoff, обратилась в суд с просьбой признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в капитале ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" (Киев), передает УНН со ссылкой на соответствующее судебное решение.

Речь идет о договоре купли-продажи, заключенный 18 октября 2018 года. Кроме того, оффшорная компания просила суд истребовать с, по ее убеждению, чужого владения 100% долю в уставном капитале ООО "Истерн Беверидж Трейдинг".

Производство по делу было открыто 3 апреля. Подготовительное заседание по делу состоялось 24 апреля.

Рассмотрев иск оффшорной компании, Хозяйственный суд Киева пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для ее удовлетворения "учитывая беспочвенность и необоснованность заявления Компании "И-Би-Си Истерн Беверидж Кампани Лимитед".

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"К рассматриваемому заявлению истцом не представлено доказательств, которые бы указывали на совершение ответчиком 2, или его представителями действий, которые были направлены на отчуждение или иное распоряжение (таких как передача в залог) корпоративных прав в Обществе с ограниченной ответственностью "Истерн Беверидж Трейдинг".

Из содержания документов представленных к материалам дела заключается, что доля в уставном капитале третьего лица 1 была приобретена ответчиком 2 в октябре 2018 года, то есть, более полугода назад. Доказательств попытки ОСОБА_2 в течение указанного времени отчуждить корпоративные права, являющиеся предметом спора, истцом суду не представлено", - аргументировал суд свое решение.

Напомним, накануне компания "И-Би-Си Беверидж Кампани Лимитед" и ее правопреемник - оффшор "Зафорпо Венчез Лимитед" - в суде фактически признали, что не имеют права на ТМ Medoff и только пытались "получить" его путем судебного решения. Однако, указанный суд проиграли.

"И-Би-Си Беверидж Кампани Лимитед" принадлежит Нилу Смиту. "Зафорпо Венчез Лимитед" - его сообщнику, Джонатану Вейлу.

Также напомним, в конце прошлого года в компании Beverage Trading Company (что является правопреемником "Истерн Беверидж Трейдинг") заявили о намерениях бывших бизнес-партнеров присвоить и перепродать через оффшоры водочный бренд Medoff.

Тогда директор компании Алексей Ковалевич рассказал, что именно "Зафорпо Венчурс Лимитед" (директор Джонатан Вейл) позиционирует себя правообладателем торговых марок Beverage Trading Company и якобы передает их в пользование НПП "Гетьман".

"Хочу особо акцентировать внимание на том, что "Зафорпо Венчурс Лимитед" не является соучредителем Beverage Trading Company и не имеет никакого отношения к деятельности нашей компании. Сам Джонатан Вейл, который подписал проект лицензионного договора с "Гетьманом", примерно 5 лет назад занимал должность директора компании ООО "Крымская водочная компания", которая была вынуждена прекратить деятельность в связи с аннексией Крыма.

Вся операционная деятельность с ООО была переведена на Beverage Trading Company. Итак, никаких законных оснований распоряжаться правами на ТМ Beverage Trading Company у упомянутого мною Джонатана Вейла нет. Тем более, что указанный мужчина никогда не входил в число бенефициаров этого бизнеса", - пояснил Ковалевич.

В общем, так называемое рейдерство торговой марки Medoff сбоку киприотский компаний сегодня является предметом рассмотрения не только украинских, но и кипрских судов. Последние также выносят решения в пользу столичной компании. В частности, недавно кипрский суд запретил оффшорам посягать на торговые марки украинской водки.

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