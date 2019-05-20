Спір за Medoff: кіпріоти пробували привласнити столичну фірму — програли

ukru
22 березня, 17:51 • 47478 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 100171 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 84976 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 86780 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 67726 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 96581 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149381 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167029 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154192 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 241110 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
70 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 56377 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 33019 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 21237 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 26717 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 18062 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 158182 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 241110 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205498 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190550 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157357 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 48515 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 45062 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62522 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39949 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74973 перегляди
Актуальне
Спір за Medoff: кіпріоти пробували привласнити столичну фірму — програли

Спір за Medoff: кіпріоти пробували привласнити столичну фірму — програли

Київ • УНН

 • 9792 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед", яка зареєстрована на Кіпрі та з недавніх пір називає себе правовласником української горілки Medoff, звернулася до суду з проханням визнати недійсним договір купівлі-продажу 100% частки у капіталі ТОВ "Істерн Беверідж Трейдинг" (Київ), передає УНН з посиланням на відповідне судове рішення.

Йдеться про договір купівлі-продажу, укладений 18 жовтня 2018 року. Крім того, офшорна компанія просила суд витребувати з, на її переконання, чужого володіння 100% частку у статутному капіталі ТОВ "Істерн Беверідж Трейдинг".

Провадження у справі було відкрите 3 квітня. Підготовче засідання у справі відбулося 24 квітня.

Розглянувши позов офшорної компанії, Господарський суд Києва дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для її задоволення "з огляду на безпідставність та необґрунтованість заяви Компанії "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спір за Medoff: звинувачені у рейдерстві офшори знову програли суд 

"До розглядуваної заяви позивачем не надано доказів, які б вказували на вчинення відповідачем 2, або його представниками дій, які б було направлено на відчуження чи інше розпорядження (як-то передання в заставу) корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдинг".

Зі змісту документів представлених до матеріалів справи полягає, що частка у статутному капіталі третьої особи 1 була набута відповідачем 2 у жовтні 2018 р., тобто, більш як півроку тому. Доказів намагання ОСОБА_2 протягом вказаного часу відчужити корпоративні права, що є предметом спору, позивачем суду не представлено", - аргументував суд своє рішення.

Нагадаємо, напередодні компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" та її правонаступник — офшор "Зафорпо Венчез Лімітед" — у суді фактично визнали, що не мають права на ТМ Medoff і тільки намагалися "здобути" його шляхом судового рішення. Проте, вказаний суд програли.

"І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" належить Нілу Сміту. "Зафорпо Венчез Лімітед" — його спільнику, Джонатану Вейлу.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року у компанії Beverage Trading Company (що є правонаступником "Істерн Беверідж Трейдінг") заявили про наміри колишніх бізнес-партнерів привласнити та перепродати через офшори горілчаний бренд Medoff.

Тоді директор компанії Олексій Ковалевич розповів, що саме "Зафорпо Венчурс Лімітед" (директор Джонатан Вейл) позиціонує себе правовласником торгових марок Beverage Trading Company і нібито передає їх в користування НПП "Гетьман".

"Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що "Зафорпо Венчурс Лімітед" не є співзасновником Beverage Trading Company і не має ніякого стосунку до діяльності нашої компанії. Сам Джонатан Вейл, який підписав проект ліцензійного договору з "Гетьманом", приблизно 5 років тому займав посаду директора компанії ТОВ "Кримська горілчана компанія", яка була змушена припинити діяльність у зв’язку з анексією Криму.

Вся операційна діяльність з ТОВ була переведена на Beverage Trading Company. Отже, ніяких законних підстав розпоряджатися правами на ТМ Beverage Trading Company згаданий мною Джонатан Вейл не має. Тим більше, що вказаний чоловік ніколи не входив до числа бенефіціарів цього бізнесу", — пояснив Ковалевич.

Загалом, так зване рейдерство торгової марки Medoff збоку кіпріотських компаній сьогодні є предметом розгляду не лише українських, але й кіпрських судів. Останні також виносять рішення на користь столичної компанії. Зокрема, нещодавно кіпрський суд заборонив офшорам посягати на торгові марки української горілки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,840.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,980.78