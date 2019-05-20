Спір за Medoff: кіпріоти пробували привласнити столичну фірму — програли

Йдеться про договір купівлі-продажу, укладений 18 жовтня 2018 року. Крім того, офшорна компанія просила суд витребувати з, на її переконання, чужого володіння 100% частку у статутному капіталі ТОВ "Істерн Беверідж Трейдинг".

Провадження у справі було відкрите 3 квітня. Підготовче засідання у справі відбулося 24 квітня.

Розглянувши позов офшорної компанії, Господарський суд Києва дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для її задоволення "з огляду на безпідставність та необґрунтованість заяви Компанії "І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед".

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"До розглядуваної заяви позивачем не надано доказів, які б вказували на вчинення відповідачем 2, або його представниками дій, які б було направлено на відчуження чи інше розпорядження (як-то передання в заставу) корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдинг".

Зі змісту документів представлених до матеріалів справи полягає, що частка у статутному капіталі третьої особи 1 була набута відповідачем 2 у жовтні 2018 р., тобто, більш як півроку тому. Доказів намагання ОСОБА_2 протягом вказаного часу відчужити корпоративні права, що є предметом спору, позивачем суду не представлено", - аргументував суд своє рішення.

Нагадаємо, напередодні компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" та її правонаступник — офшор "Зафорпо Венчез Лімітед" — у суді фактично визнали, що не мають права на ТМ Medoff і тільки намагалися "здобути" його шляхом судового рішення. Проте, вказаний суд програли.

"І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" належить Нілу Сміту. "Зафорпо Венчез Лімітед" — його спільнику, Джонатану Вейлу.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року у компанії Beverage Trading Company (що є правонаступником "Істерн Беверідж Трейдінг") заявили про наміри колишніх бізнес-партнерів привласнити та перепродати через офшори горілчаний бренд Medoff.

Тоді директор компанії Олексій Ковалевич розповів, що саме "Зафорпо Венчурс Лімітед" (директор Джонатан Вейл) позиціонує себе правовласником торгових марок Beverage Trading Company і нібито передає їх в користування НПП "Гетьман".

"Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що "Зафорпо Венчурс Лімітед" не є співзасновником Beverage Trading Company і не має ніякого стосунку до діяльності нашої компанії. Сам Джонатан Вейл, який підписав проект ліцензійного договору з "Гетьманом", приблизно 5 років тому займав посаду директора компанії ТОВ "Кримська горілчана компанія", яка була змушена припинити діяльність у зв’язку з анексією Криму.

Вся операційна діяльність з ТОВ була переведена на Beverage Trading Company. Отже, ніяких законних підстав розпоряджатися правами на ТМ Beverage Trading Company згаданий мною Джонатан Вейл не має. Тим більше, що вказаний чоловік ніколи не входив до числа бенефіціарів цього бізнесу", — пояснив Ковалевич.

Загалом, так зване рейдерство торгової марки Medoff збоку кіпріотських компаній сьогодні є предметом розгляду не лише українських, але й кіпрських судів. Останні також виносять рішення на користь столичної компанії. Зокрема, нещодавно кіпрський суд заборонив офшорам посягати на торгові марки української горілки.