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Спір за Medoff: кіпріоти через суд намагалися отримати права на ТМ, проте програли

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед", яка зареєстрована на Кіпрі та вважає себе правовласником української горілки Medoff, звернулася до суду проти Мінекономрозвитку та столичної компанії "Істерн Беверідж Трейдінг", передає УНН з посиланням на відповідні судові рішення.

Спір за Medoff: кіпріоти через суд намагалися отримати права на ТМ, проте програли

З тексту позову офшорної фірми вбачається, що сьогодні свідоцтва на знаки для товарів і послуг (зокрема, і на горілку Medoff) зареєстровані на столичному ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг"

Таким чином, компанія "І-Бі-Сі Беверідж Кампані Лімітед" та її правонаступник - офшор "Зафорпо Венчез Лімітед" - у суді фактично визнали, що не мають права на ТМ і тільки намагаються його "здобути" шляхом судового рішення.

Кіпрські компанії у позові до МЕРТ та "Істерн Беверідж Трейдінг" просили суд зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними 11 свідоцтв на ТМ, зареєстрованих у 2014 та 2016 роках.

Господарський суд Києва позов вивчив, проте його заявників не підтримав.

Суд повернув позовну заяву без розгляду. А також вказав на те, що офшорні компанії зловживають своїм процесуальним правом.

"… до Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг" неодноразово подаються позовні заяви про визнання недійсними свідоцтв для товарів та послуг, щодо яких подаються заяви про забезпечення позовів, при цьому якщо суд відмовляє у задоволенні заяви про забезпечення позову - позивач в черговий раз подає клопотання про відкликання позовної заяви", - йдеться у судовій ухвалі.

І такі дії позивача суд розцінив як спроби "маніпуляції автоматизованим розподілом справ між суддями та порушення принципу вірогідності визначення складу суду".

Тому суддя Господарьского суду Бондаренко виніс Ухвалу, у якій визнав зловживанням процесуальними правами збоку "Зафорпо Венчурс Лімітед" .

Нагадаємо, наприкінці минулого року у компанії Beverage Trading Company (що є правонаступником "Істерн Беверідж Трейдінг") заявили про наміри колишніх бізнес-партнерів привласнити та перепродати через офшори горілчаний бренд Medoff.

Тоді директор компанії Олексій Ковалевич розповів, що саме "Зафорпо Венчурс Лімітед" (директор Джонатан Вейл) позиціонує себе правовласником торгових марок Beverage Trading Company і нібито передає їх в користування НПП "Гетьман".

"Хочу особливо акцентувати увагу на тому, що "Зафорпо Венчурс Лімітед" не є співзасновником Beverage Trading Company і не має ніякого стосунку до діяльності нашої компанії. Сам Джонатан Вейл, який підписав проект ліцензійного договору з "Гетьманом", приблизно 5 років тому займав посаду директора компанії ТОВ "Кримська горілчана компанія", яка була змушена припинити діяльність у зв'язку з анексією Криму.

Вся операційна діяльність з ТОВ була переведена на Beverage Trading Company. Отже, ніяких законних підстав розпоряджатися правами на ТМ Beverage Trading Company згаданий мною Джонатан Вейл не має. Тим більше, що вказаний чоловік ніколи не входив до числа бенефіціарів цього бізнесу", - пояснив Ковалевич.

Зауважимо, що ЗМІ називають Джонатана Вейла бізнес-партнером іншого іноземця – Ніла Сміта. Останній, за словами нардепа Георгія Логвинського, був партнером "Константинова, який зараз є очільником незаконної ради АР Крим".

"Мені відомо, що проти нього були відкриті декілька кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном та податками України", - додав Логвінський, характеризуючи Ніла Сміта.

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