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Спор за Medoff: киприоты через суд пытались получить права на ТМ, однако проиграли

Киев • УНН

 • 17731 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Компания "И-Би-Си Беверидж Кампани Лимитед", которая зарегистрирована на Кипре и считает себя правообладателем украинской водки Medoff, обратилась в суд против Минэкономразвития и столичной компании "Истерн Беверидж Трейдинг", передает УНН со ссылкой на соответствующие судебные решения.

Спор за Medoff: киприоты через суд пытались получить права на ТМ, однако проиграли

Из текста иска оффшорной фирмы усматривается, что сегодня свидетельства на знаки для товаров и услуг (в том числе, и на водку Medoff) зарегистрированы на столичном ООО "Истерн Беверидж Трейдинг"

Таким образом, компания "И-Би-Си Беверидж Кампани Лимитед" и ее правопреемник - оффшор "Зафорпо Венчез Лимитед" - в суде фактически признали, что не имеют права на ТМ и только пытаются его "получить" путем судебного решения.

Кипрские компании в иске к МЭРТ и "Истерн Беверидж Трейдинг" просили суд обязать Министерство экономического развития и торговли внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг о признании недействительными 11 свидетельств на ТМ, зарегистрированных в 2014 и 2016 годах.

Хозяйственный суд Киева иск изучил, однако его заявителей не поддержал.

Суд вернул исковое заявление без рассмотрения. А также указал на то, что оффшорные компании злоупотребляют своим процессуальным правом.

"...в Общество с ограниченной ответственностью "Истерн Беверидж Трейдинг" неоднократно подаются исковые заявления о признании недействительными свидетельств для товаров и услуг, в отношении которых подаются заявления об обеспечении исков, при этом если суд отказывает в удовлетворении заявления об обеспечении иска - истец в очередной раз подает ходатайство об отзыве искового заявления", - говорится в судебном постановлении.

И такие действия истца суд расценил как попытки "манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями и нарушение принципа достоверности определения состава суда".

Поэтому судья Господарьского суда Бондаренко вынес Постановление, в котором признал злоупотреблением процессуальными правами со стороны "Зафорпо Венчурс Лимитед".

Напомним, в конце прошлого года в компании Beverage Trading Company (что является правопреемником "Истерн Беверидж Трейдинг") заявили о намерениях бывших бизнес-партнеров присвоить и перепродать через оффшоры водочный бренд Medoff.

Тогда директор компании Алексей Ковалевич рассказал, что именно "Зафорпо Венчурс Лимитед" (директор Джонатан Вейл) позиционирует себя правообладателем торговых марок Beverage Trading Company и якобы передает их в пользование НПП "Гетьман".

"Хочу особо акцентировать внимание на том, что "Зафорпо Венчурс Лимитед" не является соучредителем Beverage Trading Company и не имеет никакого отношения к деятельности нашей компании. Сам Джонатан Вейл, который подписал проект лицензионного договора с "Гетманом", примерно 5 лет назад занимал должность директора компании ООО "Крымская водочная компания", которая была вынуждена прекратить деятельность в связи с аннексией Крыма.

Вся операционная деятельность с ООО была переведена на Beverage Trading Company. Итак, никаких законных оснований распоряжаться правами на ТМ Beverage Trading Company упомянутый мной Джонатан Вейл нет. Тем более, что указанный мужчина никогда не входил в число бенефициаров этого бизнеса", - пояснил Ковалевич.

Заметим, что СМИ называют Джонатана Вейла бизнес-партнером другого иностранца - Нила Смита. Последний, по словам нардепа Георгия Логвинского, был партнером "Константинова, который сейчас является главой незаконной совета АР Крым".

"Мне известно, что против него были открыты несколько уголовных производств по факту завладения имуществом и налогами Украины", - добавил Логвинский, характеризуя Нила Смита.

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