Логвинський прокоментував рейдерство на алкоринку і згадав Ніла Сміта

“Загальна проблема рейдерства, вона існує і базується на тому, що у нас немає чітко визначених правил гри, які гарантують право власності. Як приклад: ми з одного боку зробили позитивні речі, скасували реєстраційну службу, і зараз будь-який нотаріус або реєстратор має право перереєстровувати документи підприємства, власності, квартири. Але та кількість скарг, які щодня надходять, навіть до мене як до адвоката про позбавлення права власності, шокує. Підробляють навіть рішення суду”, — зазначив він.

За словами Логвинського, якщо право власності не буде захищене від шахраїв та рейдерів, то Україна поступове “прийде до хаосу”.

Політик додав, що не знає суті останнього скандалу із торговою маркою Medoff, яку як свою почав позиціювати НПП “Гетьман”. Однак, знає дещо про одного з фігурантів цієї історії - Ніла Сміта.

“Ця особа, якщо я не помиляюся, раніше була причетна до Кримської горілчаної компанії. Мені відомо, що проти нього були відкриті декілька кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном та податками України”, — сказав нардеп.

Логвинський також зазначив, що Ніл Сміт є партнером пана Константинова.

“Того самого Константинова, який зараз є очільником незаконної ради АР Крим”, - уточнив він.

Нагадаємо, напередодні у компанії Beverage Trading Company (ВТС) заявили про спробу третіх осіб привласнити та перепродати горілчаний бренд Medoff.

Директор ВТС Олексій Ковалевич розповів, що НПП “Гетьман” розсилає українським торговельним мережам листи, в яких стверджує, що нібито отримало ліцензію на ТМ Medoff для розливу на своєму заводі.

“Я офіційно спростовую цю інформацію, тому що ТМ Medoff, а також ТМ Наша марка і ТМ Arctica на умовах ліцензійної угоди сьогодні належать компанії Beverage Trading Company, директором якої я, власне, і є”, - заявив він.

Ковалевич зауважив, що тривалий час формальний стосунок до компанії ТОВ “Істерн Беверидж Трейдинг” (згодом передала всю операційну діяльність на Beverage Trading Company - ред.) мав Ніл Сміт.

“Він представляв інтереси реального кінцевого бенефіціара компанії, проте сам ніколи не був її власником.

Сьогодні ж виявилося, що офшорна компанія пана Сміта “EBC” (Кіпр) виступила “передавачем” прав на наші торгові марки компанії Zaforpo Ventures (яка згодом передала бренди “Гетьману” - ред.).

Станом на зараз наша компанія приходить до висновку, що відбувається спроба незаконного заволодіння ліцензійними правами на ТМ з боку колишніх партнерів кінцевого бенефіціара Beverage Trading Company", - резюмував директор ВТС.