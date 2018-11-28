Логвинский прокомментировал рейдерство на алкорынке и вспомнил Нила Смита

"Общая проблема рейдерства, она существует и базируется на том, что у нас нет четко определенных правил игры, гарантирующих право собственности. Как пример: мы с одной стороны сделали позитивные вещи, отменили регистрационную службу, и сейчас любой нотариус или регистратор вправе перерегистрировать документы предприятия, собственности, квартиры. Но и количество жалоб, которые ежедневно поступают, даже ко мне как к адвокату о лишении права собственности, шокирует. Подделывают даже решения суда", - отметил он.

По словам Логвинского, если право собственности не будет защищено от мошенников и рейдеров, то Украина постепенно "придет к хаосу".

Политик добавил, что не знает сути последнего скандала с торговой маркой Medoff, которую как свою начал позиционировать НПП "Гетьман". Однако, знает несколько об одном из фигурантов этой истории - Ниле Смите.

"Этот человек, если я не ошибаюсь, раньше был причастен к Крымской водочной компании. Мне известно, что против него были открыты несколько уголовных производств по факту завладения имуществом и налогами Украины", - сказал нардеп.

Логвинский также отметил, что Нил Смит является партнером господина Константинова.

"Того самого Константинова, который сейчас является главой незаконного совета АР Крым", - уточнил он.

Напомним, накануне в компании Beverage Trading Company (ВТС) заявили о попытке третьих лиц присвоить и перепродать водочный бренд Medoff.

Директор ВТС Алексей Ковалевич рассказал, что НПП "Гетьман" рассылает украинским торговым сетям письма, в которых утверждает, что якобы получило лицензию на ТМ Medoff для разлива на своем заводе.

"Я официально опровергаю эту информацию, потому что ТМ Medoff, а также ТМ Наша марка и ТМ Arctica на условиях лицензионного соглашения сегодня принадлежат компании Beverage Trading Company, директором которой я, собственно, и являюсь", - заявил он.

Ковалевич отметил, что длительное время формальное отношение к компании ООО "Истерн Беверидж Трейдинг" (впоследствии передала всю операционную деятельность на Beverage Trading Company - ред.) имел Нил Смит.

"Он представлял интересы реального конечного бенефициара компании, однако сам никогда не был ее владельцем.

Сегодня же оказалось, что оффшорная компания господина Смита "EBC" (Кипр) выступила "передатчиком" прав на наши торговые марки компании Zaforpo Ventures (которая впоследствии передала бренды "Гетману" - ред.).

По состоянию на сейчас наша компания приходит к выводу, что происходит попытка незаконного завладения лицензионными правами на ТМ со стороны бывших партнеров конечного бенефициара Beverage Trading Company", - резюмировал директор ВТС.