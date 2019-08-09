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Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала

Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала

Киев  •  УНН

 • 9198 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Спикер польского Сейма Марек Кухцинский объявил об отставке. Поводом для нее стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

На пресс-конференции в четверг, 8 августа, Кухцинский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью и закон он не нарушал. Глава Сейма уточнил, что его решение обусловлено давлением со стороны общественности.

В июле стало известно, что Кухцинский вместе с семьей летал на юг Польши, откуда он родом. Происходило это в основном в выходные и праздничные дни. Позже спикер признался в 23 таких перелетах, однако польская пресса сообщила о 100 полетов за счет госбюджета. СМИ пишут, что в документах поездок Кухцинского числились официальными с пометками “срочно” и “очень срочно”.

Польские власти заявили, что для регулирования подобных вопросов с законодательством страны вскоре будут внесены необходимые поправки.

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