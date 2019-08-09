Спикер Сейма Польши уходит в отставку из-за скандала
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Спикер польского Сейма Марек Кухцинский объявил об отставке. Поводом для нее стал скандал из-за использования правительственной авиации для личных полетов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
На пресс-конференции в четверг, 8 августа, Кухцинский заявил, что все его полеты были связаны со служебной необходимостью и закон он не нарушал. Глава Сейма уточнил, что его решение обусловлено давлением со стороны общественности.
В июле стало известно, что Кухцинский вместе с семьей летал на юг Польши, откуда он родом. Происходило это в основном в выходные и праздничные дни. Позже спикер признался в 23 таких перелетах, однако польская пресса сообщила о 100 полетов за счет госбюджета. СМИ пишут, что в документах поездок Кухцинского числились официальными с пометками “срочно” и “очень срочно”.
Польские власти заявили, что для регулирования подобных вопросов с законодательством страны вскоре будут внесены необходимые поправки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французский министр ушел в отставку из-за скандала с лобстерами
Как сообщал УНН, министр труда США ушел в отставку на фоне скандала с развращением несовершеннолетних.