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Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал

Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Спікер польського Сейму Марек Кухціньський оголосив про відставку. Приводом для неї став скандал через використання урядової авіації для особистих польотів, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

На прес-конференції в четвер, 8 серпня, Кухцінський заявив, що всі його польоти були пов’язані зі службовою необхідністю і закон він не порушував. Глава Сейму уточнив, що його рішення зумовлене тиском з боку громадськості.

У липні стало відомо, що Кухцінський разом з сім’єю літав на південь Польщі, звідки він родом. Відбувалось це в основному у вихідні та святкові дні. Пізніше спікер зізнався в 23 таких перельотах, проте польська преса повідомила про 100 польотів за рахунок держбюджету. ЗМІ пишуть, що у документах поїздки Кухцінський значилися офіційними з позначками “терміново” і “дуже терміново”.

Польська влада заявили, що для регулювання подібних питань до законодавства країни незабаром будуть внесені необхідні поправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Французький міністр пішов у відставку через скандал з лобстерами

Як повідомляв УНН, Міністр праці США пішов у відставку на тлі скандалу з розбещенням неповнолітніх.

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