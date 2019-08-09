Спікер Сейму Польщі йде у відставку через скандал

На прес-конференції в четвер, 8 серпня, Кухцінський заявив, що всі його польоти були пов’язані зі службовою необхідністю і закон він не порушував. Глава Сейму уточнив, що його рішення зумовлене тиском з боку громадськості.

У липні стало відомо, що Кухцінський разом з сім’єю літав на південь Польщі, звідки він родом. Відбувалось це в основному у вихідні та святкові дні. Пізніше спікер зізнався в 23 таких перельотах, проте польська преса повідомила про 100 польотів за рахунок держбюджету. ЗМІ пишуть, що у документах поїздки Кухцінський значилися офіційними з позначками “терміново” і “дуже терміново”.

Польська влада заявили, що для регулювання подібних питань до законодавства країни незабаром будуть внесені необхідні поправки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Французький міністр пішов у відставку через скандал з лобстерами

Як повідомляв УНН, Міністр праці США пішов у відставку на тлі скандалу з розбещенням неповнолітніх.