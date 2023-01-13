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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21231 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу как россиянам, так и белорусам

Киев • УНН

 • 476457 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На россиян и белорусов как возможную угрозу нужно оценивать одинаково. Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi.

Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу как россиянам, так и белорусам

Цитата

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", – сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не надо руководствоваться иллюзиями, будто Россия не имеет своих агентов во всей Европе.

Напомним

В Министерстве обороны США не видит никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну в Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга 9 января.

Украинские Национальные Новости

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