Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу как россиянам, так и белорусам
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На россиян и белорусов как возможную угрозу нужно оценивать одинаково. Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi.
Цитата
"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", – сказал Яунишкис.
По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.
Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не надо руководствоваться иллюзиями, будто Россия не имеет своих агентов во всей Европе.
Напомним
В Министерстве обороны США не видит никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну в Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга 9 января.