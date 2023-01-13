Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу как россиянам, так и белорусам

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"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три", – сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов белорусского КГБ и завербованных людей.

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не надо руководствоваться иллюзиями, будто Россия не имеет своих агентов во всей Европе.

Напомним

В Министерстве обороны США не видит никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну в Украине, заявил высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга 9 января.