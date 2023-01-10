У Пентагоні не бачать жодних ознак того, що білорусь має намір вступити у війну

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"Ви знаєте, ми точно знаємо, що росіяни та білоруси будуть тренуватися разом. Ми не бачимо жодних ознак того, що білорусь має намір вступити в конфлікт. Ми просто вважаємо, що це триває тренування між білорусами і росіянами. Усе", - зазначив чиновник.

Деталі

Чиновник також сказав, що за останні кілька тижнів у тому, як виглядає поле бою, "коригування" "не значні". "Тим не менш, у низці місць точилися досить запеклі бої, як ви знаєте, в Кремінній і в Бахмуті зокрема,.. я б сказав, Бахмут, район навколо Бахмута, Соледар на північ від Бахмута, є одним із найбільш значними бойовими діями за останні кілька тижнів".

"В іншому поле бою суттєво не змінилося", - додав він.

Доповнення

Західні експерти вважають, що росія підштовхує білорусь до прямого вступу у війну. москва використовувала білорусь як плацдарм для деяких своїх наступальних операцій, особливо тих, що були націлені на північ України та столицю Київ.