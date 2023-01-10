В Пентагоне не видят никаких признаков того, что беларусь намерена вступить в войну

Цитата

"Вы знаете, мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжается тренировка между белорусами и россиянами. Все", - отметил чиновник.

Детали

Чиновник также сказал, что за последние несколько недель в том, как выглядит поле боя, "корректировки" "не значительные". "Тем не менее, в ряде мест шли довольно ожесточенные бои, как вы знаете, в Кременной и в Бахмуте в частности,... я бы сказал, Бахмут, район вокруг Бахмута, Соледар к северу от Бахмута, является одним с наиболее значительными боевыми действиями за последние несколько недель".

"В остальном поле боя существенно не изменилось", - добавил он.

Дополнение

Западные эксперты считают, что россия подталкивает беларусь к прямому вступлению в войну. москва использовала беларусь как плацдарм для некоторых своих наступательных операций, особенно тех, что были нацелены на север Украины и столицу Киев.